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Названа возможная цель обыска ФБР в имении Трампа

NYT: ФБР в ходе обыска в имении Дональда Трампа могло искать документы из Белого дома

Фото: Marco Bello / Reuters

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) в ходе обыска в имении Мар-а-Лаго экс-президента США Дональда Трампа могли искать документы, которые тот взял с собой из Белого дома, когда покидал свой пост. Такую возможную цель сотрудников бюро назвали источники газеты The New York Times.

Как пишет издание, речь идет о коробках с «множеством листов секретных документов». Каких именно вопросов они касаются, не уточняется.

Газета также отмечает, что обыск прошел утром, хотя сам Трамп в заявлении утверждает, что сотрудники ФБР продолжают работать в его поместье. Самого экс-президента США в момент обыска в поместье не было.

Ранее Дональд Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич (Флорида) обыскали агенты ФБР. Политик связал это с его возможным участием в выборах 2024 года.

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Марина Совина
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