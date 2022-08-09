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Украинских беженцев попросили покинуть общежития в Польше

TVN: беженцев с Украины попросили покинуть общежития Ягеллонского университета в Кракове

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Украинских беженцев попросили до конца августа покинуть общежития Ягеллонского университета в польском Кракове. Об этом сообщает телеканал TVN.

Отмечается, что в настоящий момент в двух университетских общежитиях на улице Каменка проживают 163 беженца с Украины, среди которых 70 детей, а большинство взрослых — женщины.

В беседе с польским телеканалом представитель учебного заведения Адриан Очалик заявил, что здания были проданы еще год назад и должны быть переданы новому владельцу, в связи с чем администрации и приходится выселять оттуда людей. При этом он не исключил, что для беженцев найдут место в других общежитиях.

Ранее сообщалось, что некоторые муниципалитеты и земли в Германии вводят мораторий на прием мигрантов из-за нехватки мест для украинских беженцев. Так, в земле Бранденбург несколько районов столкнулись с перенаселением и «закрылись наглухо», в то время как в Саксонию из-за нехватки бюджета для выплаты социальных пособий теперь могут приезжать только те, у кого там уже проживают родственники.

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Алевтина Запольская
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