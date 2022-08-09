США ввели санкции против белорусских чиновников

Госсекретарь Блинкен сообщил, что США ввели санкции против 100 белорусских чиновников

США ввели санкции против 100 белорусских чиновников и лиц, связанных с властями страны, которые причастны к подрыву демократических институтов в Белоруссии. Об этом сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен в заявлении на официальном сайте Госдепартамента.

«Сегодня мы объявляем о шагах по введению визовых ограничений в отношении 100 представителей режима или связанных с ними лиц за их участие в подрыве демократических институтов или нанесении им вреда, а также в препятствовании переходу к демократии в Белоруссии», — сообщил он.

Ранее в парламенте Белоруссии заявили, что внесение на рассмотрение в Сенат конгресса США резолюции по Белоруссии является вмешательством во внутренние дела республики. Белорусские парламентарии также призвали американских законодателей «прекратить вмешательство во внутренние дела Республики Беларусь, остановить преступную деятельность по применению односторонних незаконных санкций, и сосредоточиться на решении проблем своего народа».

