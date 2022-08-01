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В Белоруссии сочли санкции США вмешательством во внутренние дела страны

В парламенте Белоруссии сочли санкции США вмешательством во внутренние дела страны

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Внесение на рассмотрение в Сенат конгресса США резолюции по Белоруссии является вмешательством во внутренние дела республики, заявили в Национальном собрании страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президиума Совета республики (верхней палаты белорусского парламента) . Белорусские депутаты также призвали американских коллег отказаться от практики применения санкций и посоветовали им сосредоточиться на проблемах своего народа.

«Американские законодатели в очередной раз в нарушение Устава Организации Объединенных Наций грубо вмешиваются во внутренние дела Республики Беларусь, выдвигают бездоказательные обвинения в ее адрес», — говорится в заявлении. Белорусские парламентарии также призвали американских законодателей «прекратить вмешательство во внутренние дела Республики Беларусь, остановить преступную деятельность по применению односторонних незаконных санкций, нарушающих международное право, и сосредоточиться на решении проблем своего народа».

Накануне стало известно об отзыве белорусского посла из Лондона. «В связи с целым рядом недружественных шагов Великобритании, системно нацеленных на нанесение максимального ущерба белорусским гражданам и юридическим лицам, принято решение о понижении уровня дипломатического представительства нашей страны в Лондоне до временного поверенного в делах», — сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

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