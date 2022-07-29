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Белоруссия отозвала посла из Лондона

МИД Белоруссии: Минск отозвал посла в Британии из-за недружественных действий Лондона

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Белоруссия отозвала своего посла из Великобритании из-за ряда недружественных шагов Лондона. Полноценное дипломатическое присутствие республики будет восстановлено с появлением в британском правительстве «ответственных политиков». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря белорусского МИД Анатолия Глаза.

«В связи с целым рядом недружественных шагов Великобритании, системно нацеленных на нанесение максимального ущерба белорусским гражданам и юридическим лицам, принято решение о понижении уровня дипломатического представительства нашей страны в Лондоне до временного поверенного в делах», — заявил дипломат.

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При этом он отметил, что отзыв посла не означает прекращение дипломатического общения двух стран, однако полноценное дипприсутствие республики восстановят лишь с появлением в британском кабинете министров «ответственных политиков».

12 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против республики была развязана полномасштабная гибридная война, носящая наступательный характер. «В этой войне задействованы как национальные, так и коалиционные структуры Североатлантического блока, которые специализируются на проведении психологических операций и подрывных действий в киберпространстве», — сказал Лукашенко.

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