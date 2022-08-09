Роспотребнадзор оценил риск завоза найденного в Китае вируса «Ланъя»

Роспотребнадзор счел низким риск завоза в Россию найденного в Китае генипавируса «Ланъя»

Риск завоза в Россию найденного в Китае генипавируса «Ланъя» является низким. Такую оценку дали «Ленте.ру» в пресс-службе Роспотребнадзора.

Представители ведомства отметили, что в стране не выявлено случаев инфицирования «Ланья». «Риск завоза инфекции расценивается как низкий: возможность передачи между людьми не доказана и маловероятна», — пояснили в пресс-службе.

В российских регионах проводят все мероприятия по санитарной охране, которые позволяют свести к минимуму риски завоза новых инфекционных заболеваний, подчеркнули в ведомстве.

По оценкам специалистов Роспотребнадзора, риск распространения генипавируса на территории России практически отсутствует. Симптомы заражения «Ланъей» включают в себя лихорадку, усталость, кашель, анорексию, миалгию, тошноту и рвоту.

Ранее биолог Анча Баранова усомнилась в возможности передачи генипавируса «Ланъя» между людьми. Она отметила, что обнаруженная в Китае инфекция передается человеку не через летучих мышей, а через полевок.

Об обнаружении генипавируса «Ланъя» в Китае стало известно 8 августа. Заболевшими оказались жители провинций Шаньдун и Хэнань. Ученые считают, что инфекция схожа с вирусом «Нипах», но до сих пор врачи не диагностировали смертельных или очень серьезных случаев заражения.

Вирус «Нипах» был впервые выявлен в Малайзии в 1999 году — тогда там произошла вспышка среди фермеров-свиноводов. Показатель смертности среди инфицированных оценивается от 40 до 75 процентов. Заболевание передается от животного (в частности, от летучих мышей и свиней) к человеку, а также между людьми. Для лечения «Нипаха» не существует препаратов и вакцин, инфицированных лечат симптоматической терапией.