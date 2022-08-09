Биолог оценила опасность нового найденного в Китае вируса «Ланъя»

Биолог Баранова усомнилась в возможности передачи генипавируса «Ланъя» между людьми

Новый вид генипавируса «Ланъя», который был обнаружен в Китае у 35 человек, может не передаваться от человека к человеку, но беспокоит своей похожестью с вирусом «Нипах». Об этом, оценивая опасность инфекции, заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова в Telegram-канале.

«Этим он и беспокоит, своей похожестью. Nipah [«Нипах»] живет у фруктоядных летучих мышей, которые не прочь облизать агропромышленные бананы. А вирус этот очень устойчивый, несколько недель на шкурке банана в контейнеровоз под солнцем Тихого океана для него не проблема. А заболевание — тяжелое», — написала биолог.

Она отметила, что обнаруженная в Китае инфекция передается человеку не через летучих мышей, а через полевок. По данным специалиста, 27 процентов полевок в Восточном Китае являются природным резервуаром для вируса и носителями «Ланъи».

По словам Барановой, анализ 35 больных показал, что вирус передается от полевок людям. Биолог перечислила симптомы инфекции, среди которых боль в мышцах, температура и усталость.

Об обнаружении генипавируса «Ланъя» в Китае стало известно 8 августа. Заболевшими оказались жители провинций Шаньдун и Хэнань. Ученые считают, что инфекция схожа с вирусом «Нипах», но до сих пор врачи не диагностировали смертельных или очень серьезных случаев заражения.

Вирус «Нипах» был впервые выявлен в Малайзии в 1999 году — тогда там произошла вспышка среди фермеров-свиноводов. Показатель смертности случаев оценивается от 40 до 75 процентов. Инфекция передается от животного ( в частности, от летучих мышей и свиней) к человеку, а также между людьми. Для лечения «Нипаха» не существует препаратов и вакцин, инфицированных лечат симптоматической терапией.