В российском регионе нашли мертвым пропавшего пятилетнего мальчика-инвалида

В хуторе под Волгоградом пропавшего мальчика с инвалидностью нашли мертвым в реке

В хуторе Медведев Волгоградской области пропавшего пятилетнего мальчика с инвалидностью нашли мертвым в реке. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России, передает ТАСС.

8 августа мальчик уехал из дома в хуторе Медведев на велосипеде и не вернулся. Сотрудники полиции, волонтеры и водолазы искали россиянина. Позже на берегу реки Тишанка обнаружили велосипед ребенка.

Представители ведомства выяснили, что пропавший в российском регионе мальчик — инвалид по слуху и речи. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

«В ходе проведения поисковых мероприятий водолазами обнаружено и извлечено тело мальчика из водоема. Признаки криминального характера смерти отсутствуют», — отметили в пресс-службе. По предварительным данным, мальчик умер в результате утопления.

Ранее 12-летний школьник из Санкт-Петербурга утонул в реке в Мурманской области во время сплава на байдарке. Следователи проводили проверку по факту случившегося.