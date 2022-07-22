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12-летний российский школьник утонул во время сплава по реке

Школьник из Петербурга утонул в реке в Мурманской области во время сплава на байдарке

Фото: СУ СК России по Мурманской области

Школьник из Санкт-Петербурга утонул в реке Нива в Мурманской области во время сплава на байдарке. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, все произошло неподалеку от поселка Нивского. Предполагается, что 12-летний россиянин оказался в воде в районе ГЭС № 1 каскада Нивских ГЭС и не сумел спастись.

Сейчас на месте случившегося следователи начали опрашивать свидетелей. Кроме того, они назначили судебно-медицинскую экспертизу.

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее во Владимирской области трое школьников утонули в озере Лосиха. Региональная прокуратура организовала проверку по факту гибели детей.

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Анна Щербакова
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