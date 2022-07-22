12-летний российский школьник утонул во время сплава по реке
Школьник из Петербурга утонул в реке в Мурманской области во время сплава на байдарке
Школьник из Санкт-Петербурга утонул в реке Нива в Мурманской области во время сплава на байдарке. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.
По данным ведомства, все произошло неподалеку от поселка Нивского. Предполагается, что 12-летний россиянин оказался в воде в районе ГЭС № 1 каскада Нивских ГЭС и не сумел спастись.
Сейчас на месте случившегося следователи начали опрашивать свидетелей. Кроме того, они назначили судебно-медицинскую экспертизу.
По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее во Владимирской области трое школьников утонули в озере Лосиха. Региональная прокуратура организовала проверку по факту гибели детей.