12-летний российский школьник утонул во время сплава по реке

Школьник из Петербурга утонул в реке в Мурманской области во время сплава на байдарке

Школьник из Санкт-Петербурга утонул в реке Нива в Мурманской области во время сплава на байдарке. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, все произошло неподалеку от поселка Нивского. Предполагается, что 12-летний россиянин оказался в воде в районе ГЭС № 1 каскада Нивских ГЭС и не сумел спастись.

Сейчас на месте случившегося следователи начали опрашивать свидетелей. Кроме того, они назначили судебно-медицинскую экспертизу.

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее во Владимирской области трое школьников утонули в озере Лосиха. Региональная прокуратура организовала проверку по факту гибели детей.