В российском городе трое школьников утонули в озере

В поселке Анопино Владимирской области трое детей утонули в озере. О произошедшем со ссылкой на региональную прокуратуру сообщает ТАСС.

Тела трех школьников восьми и девяти лет были обнаружены на берегу водоема, заявили в ведомстве. Прокуратура начала проверку по факту гибели детей.

Как пишет РЕН ТВ, в пятницу, 19 ноября, дети вышли из школы, но домой не вернулись. Позже на берегу озера Лосиха были обнаружены два школьных рюкзака. Рассматривается версия, что погибшие могли оказаться в воде по неосторожности, однако существует вероятность и криминальной причины гибели детей.

Ранее в городе Нижние Серги оставленная без присмотра родителей трехлетняя девочка упала во дворе в яму с водой, которая использовалась в качестве колодца, и погибла. Правоохранители завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.