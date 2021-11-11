Российские рыбаки захотели сократить путь через реку на машине и утонули

На Камчатке рыбаки решили переехать реку Плотникова в Усть-Большерецком районе на машине и утонули. Последние минуты жизни россиян снял видеорегистратор. Кадры публикует Telegram-канал SHOT.

Мужчины спорили между собой, какой путь им выбрать. Водитель автомобиля захотел сократить дорогу и предложил переехать реку на мелководье, один из его товарищей был с ним не согласен и предложил вернуться и выбрать более длинный маршрут. В результате водитель настоял на своем.

На кадрах видно, как автомобиль двигается через реку. В какой-то момент транспортное средство начинает уходить под воду, пассажир кричит водителю о том, что необходимо выбираться, так как салон наполнился водой, но дверь машины заклинило.

Как сообщает канал, двое рыбаков погибли, еще одному удалось выбраться.

Ранее в районе села Териберка Кольского района три лодки с рыбаками вышли в акваторию Баренцева моря, после чего попали в шторм. В результате три рыбака погибли, еще трое пропали без вести.