Оставленная без присмотра трехлетняя россиянка утонула в колодце

В городе Нижние Серги оставленная без присмотра девочка упала в яму с водой и погибла

В городе Нижние Серги оставленная без присмотра родителей трехлетняя девочка упала во дворе в яму с водой, которая использовалась в качестве колодца, и погибла, сообщает Znak.

Все произошло 8 ноября во дворе частного дома на улице Пушкина. «Со временем искусственный источник воды пришел в негодность, воду из него перестали брать, а яма, частично осыпавшаяся, осталась», — отметил начальник пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Возбуждено дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»), добавил он.

Ранее мальчик с аутизмом сбежал из московского детского сада №338 и упал в пруд. Свидетель происшествия вытащил ребенка из пруда возле Ивановского кладбища в километре от детского сада. Мужчина сообщил в полицию о ребенке, оставленном без присмотра. Воспитатели уверяли, что мальчик находится в детском саду.