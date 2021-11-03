Россиянка оставляла детей одних и била старшую дочь зарядкой от телефона

В Челябинске россиянка оставляла одних в квартире дочек двух и шести лет и морила их голодом. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.
В ведомстве сообщили, что женщина уходила на работу и не оставляла детям еду. Ее дочери также не ходили в детский сад и не стояли на учете в поликлинике.
По данным Znak, россиянка иногда била старшего ребенка зарядкой от телефона и веником.
В прокуратуре добавили, что сотрудники правоохранительных органов в августе обнаружили двух девочек в антисанитарных условиях в квартире.
Уголовное дело завели в отношении россиянки. Его направили в Калининский районный суд Челябинска.
Ранее в Ростовской области мать избивала семилетнюю дочь, привязывала ее руки и ноги колготками к батарее и оставляла без еды. Девочку связывали, чтобы она не мешала россиянке и ее мужу. Соседи рассказали, что, когда ребенка нашли, она от голода жевала одеяло.