Россиянка оставляла детей одних и била старшую дочь зарядкой от телефона

В Челябинске мать оставляла дочерей 2 и 6 лет одних дома и била старшую веником

В Челябинске россиянка оставляла одних в квартире дочек двух и шести лет и морила их голодом. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Материалы по теме «Даже к алкашам больше жалости» Презрение, боль и жестокость врачей: истории россиянок, которые решились на стерилизацию

В ведомстве сообщили, что женщина уходила на работу и не оставляла детям еду. Ее дочери также не ходили в детский сад и не стояли на учете в поликлинике.

По данным Znak, россиянка иногда била старшего ребенка зарядкой от телефона и веником.

В прокуратуре добавили, что сотрудники правоохранительных органов в августе обнаружили двух девочек в антисанитарных условиях в квартире.

Уголовное дело завели в отношении россиянки. Его направили в Калининский районный суд Челябинска.

Ранее в Ростовской области мать избивала семилетнюю дочь, привязывала ее руки и ноги колготками к батарее и оставляла без еды. Девочку связывали, чтобы она не мешала россиянке и ее мужу. Соседи рассказали, что, когда ребенка нашли, она от голода жевала одеяло.