В Армении вора в законе Арсена Ереванского выпустили на свободу по состоянию здоровья

В Армении вора в законе Арсена Мкртчяна, известного в криминальных кругах как Арсен Ереванский, выпустили на свободу по состоянию здоровья. Об этом во вторник, 9 августа, сообщает «Прайм Крайм».

Ранее криминального авторитета задержали на 72 часа, и суд рассматривал ходатайство об его аресте.

Мкртчян, с 1999 года занимая высшее положение в преступной иерархии, создал свою банду и занимался урегулированием частных споров между другими участниками уголовной субкультуры.

Кроме того, вор в законе шпионил за заключенными, контролируя соблюдение ими «кодекса поведения», установленного в криминальном мире. Ереванский собирался наказать одного из «нарушителей», собирая о нем информацию через своих подельников.

