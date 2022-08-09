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Вора в законе Арсена Ереванского выпустили на свободу

В Армении вора в законе Арсена Ереванского выпустили на свободу по состоянию здоровья
СюжетВоры в законе:

Фото: «Прайм Крайм»

В Армении вора в законе Арсена Мкртчяна, известного в криминальных кругах как Арсен Ереванский, выпустили на свободу по состоянию здоровья. Об этом во вторник, 9 августа, сообщает «Прайм Крайм».

Ранее криминального авторитета задержали на 72 часа, и суд рассматривал ходатайство об его аресте.

Мкртчян, с 1999 года занимая высшее положение в преступной иерархии, создал свою банду и занимался урегулированием частных споров между другими участниками уголовной субкультуры.

Кроме того, вор в законе шпионил за заключенными, контролируя соблюдение ими «кодекса поведения», установленного в криминальном мире. Ереванский собирался наказать одного из «нарушителей», собирая о нем информацию через своих подельников.

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Екатерина Власова
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