Шпионивший за зэками вор в законе Арсен Ереванский пойдет под суд

В Армении вора в законе Арсена Мкртчяна, известного в криминальных кругах как Арсен Ереванский, и его подельников обвинили в создании криминальной группировки и участии в ней. Об этом в пятницу, 11 сентября, сообщает «Sputnik Армения».

По версии следствия, Ереванский, с 1999 года занимая высшее положение в преступной иерархии, создал свою банду и занимался урегулированием частных споров между другими участниками уголовной субкультуры.

Кроме того, было установлено, что вор в законе шпионил за заключенными, контролируя соблюдение ими «кодекса поведения», установленного в криминальном мире. По данным агентства, Ереванский собирался наказать одного из «нарушителей», собирая о нем информацию через своих подельников.

Помимо вора в законе, под суд пойдут еще 11 участников его банды.

О задержании Мкртчяна сообщалось 24 мая 2020 года.