Подполковник НМ ЛНР Марочко заявил о выдыхающихся подразделениях ВСУ в Артемовске

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), ведущие оборону в Артемовске, начинают выдыхаться. Об этом подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко заявил в эфире Первого канала.

По его словам, некоторые украинские военные в районе Артемовска «занимают уже вторую и третью линии обороны». «То есть интенсивность обороны на некоторых участках местности снижается. Это говорит о том, что они уже начинают выдыхаться», — объяснил Марочко.

Ранее командир 20-го батальона НМ ЛНР с позывным Джексон рассказал о брошенных ВСУ стратегических высотах под Артемовском. Как пояснил офицер, украинские подразделения контролировали эти позиции много лет и могли бы находиться там достаточно долго, однако по какой-то причине бойцы ВСУ «или не захотели, или не смогли» удержать их.