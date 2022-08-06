В ЛНР заявили о брошенных ВСУ стратегических высотах под Артемовском

В ЛНР заявили, что ВСУ бросили стратегические высоты, прикрывавшие Артемовск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили стратегические высоты, прикрывавшие дорогу на Артемовск, и отступили к городу. Об этом в субботу, 6 августа, сообщил в беседе с РИА Новости командир 20-го батальона Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) с позывным Джексон.

По его словам, на указанных высотах располагался укрепрайон украинских военных, который тянулся на несколько километров. Как отметил военный, ВСУ укрепляли свои позиции в этом районе много лет и могли бы держать оборону достаточно долго, однако по какой-то причине «или не захотели, или не смогли его все-таки удержать».

«Он открыл нам дорогу на Артемовск», — оценил собеседника агентства значимость освобожденного района. Он также рассказал, что украинские военные несут потери на данном направлении. При этом они не забирают убитых и раненых. «Значит, не все хорошо», — заключил командир Джексон.

Ранее в августе посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил о входе союзных сил в Артемовск. По его словам, на данный момент на улицах города идут бои.