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В Запорожье начали применять российское законодательство

Член администрации Рогов: в Запорожье начали применять российское законодательство

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

В Запорожской области начали применять законодательство России. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, российские правовые нормы в регионе начали применяться в различных сферах. Так, полиция региона уже руководствуется Уголовным и Административным кодексами РФ, привел пример Рогов.

В понедельник, 8 августа, глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение центральной избирательной комиссии приступить к проработке вопроса организации проведения референдума о присоединении к России. Резолюцию поддержали участники форума, на котором присутствовали более 700 делегатов.

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Марина Совина
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