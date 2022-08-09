Член администрации Рогов: в Запорожье начали применять российское законодательство

В Запорожской области начали применять законодательство России. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, российские правовые нормы в регионе начали применяться в различных сферах. Так, полиция региона уже руководствуется Уголовным и Административным кодексами РФ, привел пример Рогов.

В понедельник, 8 августа, глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение центральной избирательной комиссии приступить к проработке вопроса организации проведения референдума о присоединении к России. Резолюцию поддержали участники форума, на котором присутствовали более 700 делегатов.

