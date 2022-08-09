Описана реакция Эрдогана на угрозу санкций

Аналитик Асафов: при угрозе санкций Эрдоган будет поднимать ставки

Когда на Турцию оказывают политическое давление, президент страны Реджеп Эрдоган не поддается угрозам, а повышает ставки, отметил аналитик Александр Асафов. По его словам, турецкий лидер в таких ситуациях пытается сохранить партнерские отношения по всем направлениям. Реакцию Эрдогана на угрозу санкций специалист описал в разговоре с «Лентой.ру».

В издании Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщили, что ЕС обсуждает введение санкций против Турции из-за ее сближения с Россией после договоренностей Эрдогана и президента России Владимира Путина расширить сотрудничество.

«Нужно понимать, что преимущественно санкции вводятся и инициируются двумя странами, ни одна из которых не состоит в ЕС. Это США и Великобритания, — сказал Асафов. — Они всегда являются авторами подобных идей, которые после доводятся уже до Евросоюза. Что касается вероятности ввода ограничений, то ситуация здесь, конечно, достаточно сложная. США и Великобритания недовольны действиями, которые предпринимает Эрдоган. Вопрос в том, успел ли он уже перейти "красные линии"».

В подобных острых ситуациях, по словам политолога, Эрдоган, как правило, не поддается угрозам, а, напротив, повышает ставки. При этом он не делает однозначного выбора в пользу той или иной стороны, пытаясь сохранить партнерские отношения по всем направлениям.

«Думаю, ему все же удастся найти какие-то точки соприкосновения. Предположу также, что санкционное давление на самом деле направлено на то, чтобы Эрдоган смягчил свои позиции по вступлению в НАТО Швеции и Финляндии. Маловероятно, что в итоге ему придется выбирать между Россией и Западом, но все же необходимо помнить, что отношения с Евросоюзом для него важнее», — заключил Асафов.

Ранее министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил об отказе страны поддержать вступление в НАТО Швеции и Финляндии, пока они не выполнят свои обязательства по борьбе с терроризмом. Он добавил, что в Анкаре еще не получили ответы от этих стран на запросы об экстрадиции лиц, которые причастны к террористической деятельности.