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Россиянка побывала в Абхазии и описала отдых словами «как при СССР»

Читательница «Тонкостей туризма» пожаловалась на старые номера пансионата в Абхазии

Фото: Pavel Neznanov / Unsplash

Побывавшая на отдыхе в Абхазии российская туристка рассказала о преимуществах дешевого тура. Впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница раскрыла, что забронировала тур перед самым вылетом — неделя отдыха в пансионате с перелетом и трехразовым питанием на двоих обошлась ей в 56 тысяч рублей. По словам девушки, условия проживания были «вполне приемлемыми» — тем не менее, она пожаловалась, что в номере не хватало чайника, чашек и фена.

«Номера старые, находиться внутри не очень приятно, но переночевать подходит, постельное белье чистое, как при СССР — кипенно-белое и пахнет хлором», — описала обстановку в пансионате читательница портала.

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Россиянка также раскритиковала экскурсионное бюро в отеле, указав на завышенную стоимость услуг и отсутствие выбора. Вместо этого туристка посоветовала взять частного гида и отправиться с ним в проверенные места на конные прогулки и рафтинг. Также девушка считает, что в Абхазии надо быть готовым к тому, что «за что-то нормальное и качественное нужно платить».

«В Абхазии экскурсии — это главный залог хорошего отдыха, так как в отеле условия очень простые, а с купанием в этом году все не очень хорошо складывается», — добавила россиянка.

Ранее в августе побывавшая в Абхазии россиянка рассказала о некоторых конфликтных случаях с местными жителями. По словам путешественницы, таксисты специально завышают цены на поездки для туристов, а на рынке она столкнулась с хамством.

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Дарья Рыбак
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