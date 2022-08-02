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Россиянка отдохнула в Абхазии и рассказала о мести таксиста

Читательница «Тонкостей туризма» рассказала о злобе таксиста в Абхазии за отказ от поездки

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Впервые побывавшая в Абхазии россиянка рассказала о хамстве на рынке и попытке мести от таксиста. Впечатлениями от отдыха она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница призналась, что первые несколько дней она была в восторге от страны, пока не начала «контактировать с внешним миром». Девушка разочаровалась в курорте из-за состояния дорог, обилия мусора и несущихся по ухабам машин, а также ввиду «злобного поведения» местных таксистов, которые, по ее словам, специально завышают цены на поездки для туристов.

«Когда мы отказались ехать за 500 рублей, таксист сказал, что теперь он сделает так, чтобы мы и за тысячу отсюда не уехали, раз мы "такие умные". Но мы уехали, связались с ребятами из нашего пансионата, и они нас забрали», — рассказала о неприятном случае читательница портала.

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Еще одна ситуация произошла на рынке: после отказа попробовать инжир (девушка не хотела есть грязный сухофрукт), торговец «набросился» на нее с криками и упреками в хамском и неблагодарном поведении к жителям Абхазии. Кроме того, туристка столкнулась с обманом на экскурсии — по ее словам, обещанный комфортабельный внедорожник оказался «убитой "Нивой"», а насыщенная программа — «бесконечными остановками в проплаченных местах».

«Фантастическая природа, отличный пансионат с приветливым персоналом, остальное — ужас и привет из лихих 1990-х», — заключила россиянка.

Ранее в июле россиянка побывала на экскурсии по медовой пасеке в Абхазии и пожаловалась на оскорбления от экскурсовода. По ее словам, гид оказался не готов к дополнительным вопросам начал грубить туристке в ответ на попытки сравнить абхазские пасеки с другими производствами.

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Дарья Рыбак
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