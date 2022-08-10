Деловая активность в регионах упала до минимума с начала санкций

Центр ВШЭ: индекс региональной экономической активности упал до минимума с начала санкций

Сводный индекс региональной экономической активности (РЭА) от Центра развития Высшей школы экономики (ВШЭ) в июне упал до минимального за время санкционного кризиса значения — отметки в 39,8 процента, следует из данных исследователей.

В этом месяце рост экономической активности наблюдался только в 25 из 82 регионов — в начале года их было около 70. Когда РЭА опускается ниже пороговой отметки в 50 процентов, можно говорить о снижении экономической активности в региональном измерении.

Показатель ниже порогового наблюдался в трех из пяти важнейших секторов экономики и в шести из восьми федеральных округов, указали специалисты. Значительнее всего активность по сравнению с прошлым годом упала в торговле, оптовой и розничной, в промышленности и строительстве рост и снижение встречались с примерно одинаковой частотой. Прогресс наблюдался в секторе платных услуг, хотя и заметно меньший, чем в начале 2022 года, до начала военной операции и последовавшей реакции.

Из федеральных округов наиболее заметно экономическая активность снизилась в Уральском (30,0 процентов) и Приволжском (28,6 процентов). Рост сохранился только в двух округах — Дальневосточном (50,9) и Северо-Кавказском (54,3).

На выводы специалистов обратило внимание РБК. Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов пояснил изданию, что рост в Северо-Кавказском округе, вероятно, объясняется тем, что реальный сектор в регионе не так значителен, чтобы изменения в нем повлияли на экономику в целом.

Заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики имени Гайдара Сергей Цухло заметил, что выход российской промышленности из вялотекущего кризиса замедляется. По итогам опросов предприятий спрос на промышленную продукцию в июле оказался ниже мартовских значений: компании жалуются на нехватку импортного сырья и комплектующих.

Ограничения, вводимые западными странами в отношении России, стали ответом на военную операцию на Украине, которую Москва начала 24 февраля. Помимо мер, вводимых на уровне руководства стран или международных организаций, решение о прекращении бизнеса в России принял ряд компаний, ссылаясь в том числе на возникшие логистические проблемы в условиях ограничений. При этом большая часть предприятий, утверждают в Госдуме, в России остались — 77,6 процента иностранных компаний работу продолжила.