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В крымском поселке ввели режим ЧС после взрывов на аэродроме

Глава Крыма Аксенов заявил, что в Новофедоровке ввели режим ЧС муниципального масштаба

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

В Новофедоровке, расположенной в Сакском районе, после взрывов на аэродроме ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального масштаба. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, пишет РИА Новости.

Он отметил, что в крымском поселке уже начались восстановительные работы после ЧП. «Деньги из резервного фонда выделяются... Ситуация признана ЧС муниципального масштаба по месту непосредственно», — сказал Аксенов.

По словам главы Крыма, число пострадавших при инциденте на аэродроме возросло до 14. Кроме того, оказались повреждены более 60 многоквартирных домов.

Сейчас проводятся следственные действия на месте взрывов и в поврежденных домах в Новофедоровке в рамках возбужденного уголовного дела, пояснил Аксенов.

Серия взрывов в районе поселка Новофедоровка в Крыму произошла 9 августа. Погиб один человек — им оказался 58-летний местный житель. В Минобороны сообщили, что взрывы произошли на территории военного аэродрома Саки, где сдетонировали авиационные боеприпасы.

Позднее источник в Минобороны рассказал РИА Новости, что признаки или улики «намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва» на аэродроме отсутствуют. В ведомстве заявили, что в качестве основной причины взрывов боеприпасов на аэродроме рассматривается нарушение требований пожарной безопасности.

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Анна Щербакова
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