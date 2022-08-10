США заподозрили Россию в желании использовать иранские беспилотники на Украине

CNN: Россия хочет приобрести беспилотники у Ирана для использования на Украине

Российские военные прошли обучение по работе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Иране, пишет CNN со ссылкой на источник в правительстве США.

По мнению Пентагона, подобные действия говорят о желании Москвы приобрести БПЛА для их дальнейшего использования в боевых действиях на Украине. «На протяжении последних нескольких недель российские официальные лица проводили обучение в Иране в рамках соглашения о передаче БПЛА из Ирана в Россию», — рассказал чиновник, добавив, что соответствующие разведанные были недавно рассекречены.

В июле помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан высказал подозрение, что Иран намерен передать России до нескольких сотен БПЛА. По утверждению чиновника, среди этих дронов есть модели, способные нести вооружения.

Известно, что на вооружении Ирана стоит целый ряд беспилотников. В частности сообщалось о разведывательных БПЛА Ababil-3 и Mohajer-4B, ударных Mohajer-6 и Karrar, а также дроне-камикадзе Arash.