В возрасте 88 лет умер британский писатель и иллюстратор Рэймонд Бриггс

Британский писатель, иллюстратор и мультипликатор Рэймонд Бриггс ушел из жизни в возрасте 88 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издательский дом Penguin Random House, который выпускал книги автора.

Причина смерти не уточняется.

«Мы знаем, что книги Рэймонда любили и не оставляли равнодушными миллионы людей во всем мире, которые будут опечалены, узнав эти новости. Рисунки его поклонников, особенно детские рисунки, вдохновляли его книги, высоко ценились Рэймондом, и он их прикалывал на стене свой студии», — говорится в сообщении от имени семьи иллюстратора.

Бриггс родился в Лондоне в 1934 году. Изучал живопись в Школе изящных искусств Слэйда в Университетском колледже Лондона. Вскоре после учебы стал профессиональным иллюстратором и начал работать над детскими книгами. Одной из самых известных его работ стала книга без слов «Снеговик», вышедшая в 1978 году. По мотивам произведения в 1982 году был снят одноименный мультфильм. Среди других проектов художника — «Дед Мороз», «Когда дует ветер», «Медведь», «Этель и Эрнест». В 2017 году Бриггс стал почетным командором ордена Британской империи за вклад в детскую литературу.

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