Гитарист Горд Льюис найден мертвым в своем доме в Гамильтоне

Гитарист и основатель канадской группы Teenage Head Горд Льюис найден мертвым у себя дома в Гамильтоне. Об этом сообщает Variety.

Льюис ушел из жизни в возрасте 65 лет. Полиция рассматривает версию убийства. Подозреваемый — 41-летний сын музыканта Джонатан, правоохранители уже арестовали мужчину.

Льюис основал группу в 1975 году вместе со своими школьными друзьями Фрэнки Веномом, Стивом Махоном и Ником Стипаницем. В 2020 вышел документальный фильм о коллективе Picture My Face: The Story of Teenage Head.

Ранее стало известно о смерти победителя «Голоса 60+» Михаила Серебрякова.