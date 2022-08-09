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Умер победитель «Голоса 60+» Михаил Серебряков

На 99-м году жизни скончался победитель шоу «Голос 60+» Михаил Серебряков

Кадр: Первый канал

На 99-м году жизни скончался победитель четвертого сезона шоу «Голос 60+» Михаил Серебряков. Об этом сообщает Rg.ru.

Об обстоятельствах смерти артиста не сообщается.

«Прекрасный был человек, очень жаль, что его не стало. Царствия ему Небесного», — сообщил российский певец Олег Газманов, который являлся наставником победителя шоу.

Михаил Серебряков был ветераном Великой Отечественной войны. После победы в «Голосе 60+» осенью 2021 года артист признавался, что так и не смог получить жилплощадь на льготных основаниях, а потому проживает в квартире внука.

В одном из интервью певец сообщал, что был серьезно болен: ему диагностировали рак, однако победителю передачи удалось выздороветь.

В субботу, 6 августа, стало известно, что австралийская певица Джудит Дарем, вокалистка фолк-группы The Seekers, умерла в возрасте 79 лет.

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Анастасия Астахова
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