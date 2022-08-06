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Умерла вокалистка The Seekers

Вокалистка The Seekers Джудит Дарем умерла в 79 лет
Джудит Дарем

Джудит Дарем. Кадр: Studio 10 / YouTube

Австралийская певица Джудит Дарем, вокалистка фолк-группы The Seekers, умерла в возрасте 79 лет. Об этом сообщает The Guardian.

Артистка скончалась в центре паллиативной помощи в Мельбурне. Причиной смерти стали осложнения, вызванные хронической болезнью легких.

Дарем выступала в составе The Seekers с момента основания коллектива и до 1968 года, после чего занялась сольной карьерой. В группе она была не только в качестве вокалистки, но также играла на пианино. The Seekers пришли к международной популярности благодаря таким хитам, как I’ll Never Find Another You, The Carnival is Over, A World of Our Own и Georgy Girl.

С уходом Дарем, который The Seekers отметили масштабным концертом с международной аудиторией свыше десяти миллионов человек, группа распалась, однако неоднократно воссоединялась для выступлений.

Евгений Шульгин
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