Великобритания приготовилась к массовым отключениям электричества зимой

Великобритания допустила отключения электричества у заводов и домохозяйств в январе

Великобритания приготовилась к массовым отключениям электричества в промышленности и домохозяйствах зимой. Власти допускают, что в январе будет несколько дней, когда к нехватке газа прибавится аномально холодная погода, из-за чего ряд промышленных и жилых объектов придется оставить без света, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление правительственного Департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (BEIS).

Согласно прогнозу, низкая температура и сокращение импорта электроэнергии из Норвегии и Франции могут привести к тому, что в течение четырех дней в январе Великобритании, возможно, придется принять экстренные меры для экономии газа. BEIS назвал организованные отключения «разумным сценарием для самого худшего случая», когда страна может столкнуться с нехваткой электроэнергии в размере одной шестой от пикового спроса, даже если запустит угольные электростанции в аварийном режиме.

Этот сценарий — «не то, чего мы ожидаем», заявили представители департамента. «Домохозяйства, предприятия и промышленность могут быть уверены, что получат электроэнергию и газ, в которых нуждаются», — указано в сообщении BEIS. Тем не менее журналисты Bloomberg отмечают, что даже при базовом сценарии британцев ждет двукратный рост счетов на электричество. Средний годовой счет в январе может превысить 4200 фунтов (5086 долларов), в то время как сейчас составляет всего 2000 фунтов.

Если зима будет аномально холодной, Великобритании, возможно, придется импортировать больше трубопроводного газа их континентальной Европы, которая также переживает энергокризис из-за сокращения поставок из России. В настоящее время королевство поставляет в ЕС рекордные объемы газа и «захочет вернуть услугу, когда температура упадет», отмечает издание. Однако если поставки из Европы вырастут, страна столкнется еще с одной проблемой — нехваткой внутренних хранилищ газа.

В начале августа Норвегия, один из крупнейших экспортеров электричества в Европу, решила урезать поставки из-за угрозы внутреннего дефицита энергии. Министр энергетики страны Терье Осланд заявил, что правительство предложит такую меру в случае снижения уровня воды в хранилищах до «критически низкого».

