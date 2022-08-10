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Мошенники выманили у матери погибшего на Украине военного выплату на сына

В Бурятии мать погибшего на Украине военного перевела мошенникам выплату в 7 млн рублей

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Бурятии жертвой телефонных мошенников стала мать погибшего в ходе спецоперации на Украине военного служащего — она перевела им семь миллионов рублей, полученных в качестве выплаты за потерю сына. Об этом сообщает местное издание «Номер один».

Информацию о преступлении подтвердила организатор благотворительных сборов в Кяхте Оксана Герасименко и заместитель председателя Общественной палаты Бурятии Денис Леонов. По их данным, мошенники вышли на жительницу деревни Кяхтинского района республики и предложили ей помощь от «государства», представившись сотрудниками бурятского правительства. Преступники использовали ласковые слова в общении с женщиной, тем самым, усыпив ее бдительность. Потерпевшей обещали помочь купить квартиру в Подмосковье и машину, а затем у нее узнали контакты односельчан, также потерявших сыновей. В итоге женщина перевела мошенникам семь миллионов рублей.

О совершении преступления подано заявление в полицию, там разыскивают аферистов.

Также они позвонили директору школы из деревни в Кяхтинском районе, но та оказалась бдительнее и разоблачила обманщиков.

Леонов предлагает наладить систему поддержки родственников погибших на Украине военных, чтобы оградить их от преступных посягательств. По его словам, необходимо организовать службу психологической помощи, а также предусмотреть возможность получения консультации по любым вопросам в местной администрации.

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Любовь Ширижик
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