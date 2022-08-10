Раскрыт правильный способ общения с кошками

Scientific Reports: заядлые кошатники часто неправильно общаются с кошками

Люди, которые определяют себя как заядлых кошатников, часто совершают ошибки при общении со своими питомцами и слишком сильно проявляют свою привязанность. К такому выводу пришли фелинологи Университета Ноттингем-Трент и Ноттингемского университета. Результаты исследования, в которых раскрываются правильные способы взаимодействия с домашними кошками, опубликованы в журнале Scientific Reports.

Специалисты провели эксперимент с участием 120 добровольцев, которые проводили пять минут в компании трех кошек. Участников попросили взаимодействовать с кошками так, как они привыкли делать это у себя дома с домашними питомцами. Они также заполнили опросник, позволяющий выявить определенные черты их личности: приемлемость, добросовестность, экстраверсия, невротизм и открытость.

Оказалось, что те люди, которые оценивали себя как более опытных в отношении животных, с большей вероятностью прикасались к тем частям тела, которые у кошек являются слишком чувствительными, например к основанию хвоста или животу. Кроме того, владельцы нескольких кошек или люди, которые жили с кошками в течение длительного времени, с меньшей вероятностью давали питомцам возможность выбирать, как те сами хотят взаимодействовать со своими хозяевами, а также часто трогали хвост, лапы и чувствительные области спины — наименее предпочтительные части тела.

Пожилые люди и люди с более высокими баллами по личностной черте «невротизм», как правило, пытались контролировать кошек, в то время как экстраверты чаще инициировали контакт с питомцами и касались тех участков тела кошки, которые обычно менее предпочтительны. Напротив, те, кто был более «приемлемым», реже касались наиболее чувствительных участков тела. Люди, у которых был формальный опыт работы с кошками, давали кошкам выбор и оказывались более восприимчивы к потребностям животных.

По словам авторов, результаты исследования показывают, что люди, которые часто держат у себя кошек, и пожилые люди не всегда могут быть хорошими хозяевами для животных с особыми потребностями или особенностями в поведении.