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Англии предрекли обвалы скал из-за жары

The Guardian: на южном побережье Англии из-за жары могут обвалиться скалы

Фото: Cathal McNaughton / Reuters

Геологии предрекли, что скалы на южном побережье Англии могут обвалиться на фоне экстремальной жары. Об этом сообщает The Guardian.

Скалы на пляжах южного побережья оказались наиболее уязвимыми. Обрушения объясняют тем, что глиноподобные компоненты отложений из-за высоких температур теряют влагу и сжимаются. Обвалы также связывают с эрозией и выветриванием. По словам экспертов, после жары в стране могут начаться ливни, которые также сделают породы менее устойчивыми.

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Ранее обрушение скалы произошло в графстве Девон. Отдыхающих на пляжах призвали быть осторожными и не ходить в потенциально опасных местах. «Вся сложность в том, что мы не можем точно сказать, где произойдут обвалы, поэтому важно, чтобы люди сами позаботились о себе», — заявила инженер-геолог Ванесса Бэнкс.

Ранее из-за аномальной жары в Великобритании впервые в истории пересох исток Темзы. Он сместился на восемь километров ниже от прежнего места начала реки. Специалисты предупредили, что на фоне изменяющегося климата подобные перепады будут продолжаться, а их частота и продолжительность — увеличиваться.

Нина Ташевская
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