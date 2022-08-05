Исток Темзы в Великобритании впервые пересох из-за жары

The Guardian: из-за жары исток Темзы в Британии пересох и сместился на 8 километров

В Великобритании из-за аномальной жары впервые в истории пересох исток Темзы. Об этом сообщает The Guardian.

Уточняется, что исток сместился на восемь километров ниже от прежнего места начала реки. «После продолжительного периода сухой погоды истоки Темзы в графстве Глостершир пересохли, и слабый поток теперь лишь едва различим на расстоянии более пяти миль вниз по течению», — рассказал руководитель по вопросам политики и науки экологической организации Rivers Trust доктор Роб Коллинз.

Специалист также предупредил, что на фоне изменяющегося климата подобные перепады будут продолжаться, а их частота и продолжительность — увеличиваться. Коллинз призвал соотечественников более рационально использовать воду. В частности, он отметил необходимость внедрения приборов учета по всей стране и снижения утечек в сетях водоснабжения.

Ранее фермеры в Великобритании потеряли часть урожая на фоне экстремальной жары. В результате страна оказалась на грани риска остаться без фруктов и овощей, если погодные условия продолжат ухудшаться. В компании Nature’s Choice отметили, что потеряли плантации гороха, бобов, шпината и салата.

В 2019 году индийский город Ченнаи в штате Тамилнад остался без водоснабжения. Все три озера — Пунди, Красные Холмы и Чолаварам, находящиеся рядом с городом, высохли в результате сильной жары.