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США обвинили в создании масштабного кризиса вокруг Тайваня

МИД Китая: США усиливает военное присутствие для нового кризиса в Тайваньском проливе
СюжетВизит Нэнси Пелоси на Тайвань:

Фото: U.S. Pacific Command / AP

Правительство США усиливает военное присутствие в азиатском регионе для создания нового, более масштабного кризиса в Тайваньском проливе, считает МИД Китая. Об этом сообщает ТАСС.

Глава китайского МИД Ван И заявил, что важно быть осторожным с тем, что США не смогут смириться с поражением.

«Они объединяют отдельных партнеров для того, чтобы подлить масла в огонь, наращивают военное присутствие в регионе и будут содействовать эскалации ситуации, а также вынашивают планы по созданию нового, еще более масштабного кризиса», — заявил он.

Ранее посол России в Китае Андрей Денисов высказался об изменчивом подходе США к тайваньскому вопросу и обвинил Вашингтон в нарушении принципа суверенного равенства государств, «который является основополагающим для миропорядка, центром которого является ООН».

Обострение отношений между Китаем и Тайванем произошло на фоне визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, который состоялся 2 августа. Пекин счел поездку американского политика нарушением принципа одного Китая и покушением на государственный суверенитет страны.

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Татьяна Антоненко
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