Российский посол обвинил США в нарушении международного принципа

Посол в КНР Денисов обвинил США в нарушении принципа суверенного равенства государств

Посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что США используют любой шанс для укрепления своего лидерства. Ежедневно они нарушают принципы международного права, отметил дипломат в интервью China Daily.

Денисов высказался об изменчивому подходу США к тайваньскому вопросу и обвинил Вашингтон в нарушении принципа суверенного равенства государств, «который является основополагающим для миропорядка, центром которого является ООН».

«США в очередной раз продемонстрировали свою безнаказанность. Они делают это годами. Соединенные Штаты используют любую возможность для укрепления своего господства во всем мире», -— подчеркнул он.

Дипломат добавил, что подобный подход, когда миру следует игнорировать созданные Вашингтоном проблемы и кризисы, является бесперспективным. По его мнению, США стремятся подавить любое проявление самостоятельности.

«В этом духе они решили превратить Украину в угрозу для РФ. Визит Нэнси Пелоси на Тайвань соответствует этому подходу. Вашингтон не уважает собственные принципы, о которых он публично заявил, и делает все возможное, чтобы убедить мир и себя в своей приверженности им», — отметил Денисов.

Посол заявил, что сотрудничество России и Китая мотивирует двигаться к «приоритету международного права над "правилами", придуманными США и их сателлитами». «Обе страны вместе работают в Группе друзей в защиту Устава ООН», — заключил дипломат.

Ситуация вокруг Тайваня усугубилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров 2 августа. До последнего момента Вашингтон не подтверждали данные о том, посетит ли Пелоси Тайбэй в ходе своего азиатского турне. Пекин назвал поездку нарушением Принципа одного Китая и покушением на государственный суверенитет гсоударства.