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Крокодил оторвал подростку голову и руки

The Mirror: 15-летнего Фарджана Идхама из Индонезии убил агрессивный крокодил

Фото: Norbert Probst / Globallookpress.com

В городе Тернате, Индонезия, крокодил убил подростка, оторвав ему голову и руки. Об этом сообщает The Mirror.

Хищник напал на 15-летнего Фарджана Идхама во вторник, 2 августа, когда тот с друзьями ловил рыбу на озере Толир. Крокодил внезапно набросился на него и утащил его под воду. Друзья Идхама пытались помочь подростку, но побоялись агрессивного хищника.

Власти начали поисково-спасательную операцию, которая продлилась три дня. «Тело жертвы не было извлечено, хотя его видели на поверхности воды, поскольку крокодилы все еще тащат его к середине озера», — объяснял глава городского поисково-спасательного агентства Фатхур Рахман.

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Тело Идхама удалось вытащить из озера 4 августа. У подростка были оторваны обе руки, а голова почти полностью отделена от шеи. Останки погибшего доставили в похоронное бюро, а после передали его семье.

После инцидента озеро Толир временно закрыли для туристов.

Ранее сообщалось, что на реке Дхадхар в индийском штате Гуджарат крокодил растерзал мужчину на глазах у людей. Крокодил напал на 30-летнего жителя деревни Имрана Дивана и утащил в воду.

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Алиса Удовик
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