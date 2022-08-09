NDTV: тело растерзанного крокодилом индийца нашли в реке спустя несколько часов

На реке Дхадхар в индийском штате Гуджарат крокодил растерзал мужчину на глазах у людей. Об этом сообщает NDTV.

Крокодил напал на 30-летнего жителя деревни Имрана Дивана и утащил в воду. По словам очевидцев, тело индийца то исчезало под водой, то появлялось вновь.

О произошедшем сообщили представителям лесничества. При поддержке местных властей была организована поисковая операция. Тело погибшего удалось найти в реке лишь спустя несколько часов. На плечах Дивана были видны следы, оставленные зубами крокодила.

Местные власти пытаются установить, каким образом жертва оказалась в реке. Очевидцы рассказали, что крокодил напал на человека, когда тот уже был в воде.

Ранее сообщалось, что крокодил растерзал женщину, которая рыбачила вместе с семьей на берегу реки в городе Кинабатанган в Малайзии. Очевидцы утверждают, что голова огромной рептилии была сравнима по размерам с небольшой деревянной лодкой.

