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Крокодил растерзал женщину на глазах у ее родственников

The Star: в Малайзии огромный крокодил напал на женщину и растерзал ее на глазах у семьи

Фото: Rae Wallis / Unsplash

Крокодил растерзал женщину, которая рыбачила вместе с семьей на берегу реки в городе Кинабатанган в Малайзии. Об этом сообщает The Star.

Хищник напал на 32-летнюю Норсилу Сайонг на глазах у ее родственников. Они попытались вырвать ее у крокодила, но тот был слишком сильным и быстрым. Очевидцы утверждают, что голова огромной рептилии была сравнима по размерам с небольшой деревянной лодкой.

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Тело погибшей нашли в 800 метрах от того места, где ее видели в последний раз. Спасатели извлекли останки из реки и передали в полицию для проведения вскрытия.

По словам местных жителей, они несколько раз ранее видели этого крокодила в окрестностях. Для поимки рептилии к месту происшествия будут направлены специалисты.

Ранее сообщалось, что на Шри-Ланке крокодил схватил семилетнего мальчика на глазах у его родителей и убил. Отец какое-то время пытался отбить сына, но в итоге рептилия вырвала его у родителя и утащила под воду.

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Алиса Дмитриева
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