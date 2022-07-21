Крокодил вырвал мальчика из рук отца и убил

The Sunday Times: на Шри-Ланке крокодил убил семилетнего Чанута Сатсара

На Шри-Ланке крокодил схватил семилетнего мальчика на глазах у его родителей, утащил в воду и убил. Об этом сообщает местное издание The Sunday Times.

Чанут Сатсара с родителями отправился искупаться в водоеме рядом со своим поселком Кумбукканданвала, Центральная провинция, в пятницу, 15 июля. Ребенок вошел в воду и сразу же закричал, что его кто-то укусил. Мужчина бросился на помощь сыну и схватил его за руку. Оказалось, что в ногу мальчика вцепился крокодил. Отец какое-то время пытался отбить Чанута, но в итоге рептилия вырвала его у родителя и утащила под воду.

Тело ребенка удалось обнаружить только через 11 часов на глубине шести метров. В поисковой операции участвовали представители военного-морского флота Шри-Ланки.

Позже жители Кумбукканданвалы рассказали СМИ, что в водоеме, где погиб мальчик, живет шесть крокодилов, и ранее они уже несколько раз атаковали людей.

Ранее сообщалось, что в Индонезии крокодил растерзал 14-летнюю девочку на глазах у ее друзей. Тело погибшей нашли спустя сутки.