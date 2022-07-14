Крокодил растерзал 14-летнюю девочку на глазах у ее друзей

The Sun: нырнувшую в реку 14-летнюю Интан Марию Сари из Индонезии убил крокодил

В Индонезии крокодил убил девочку, гулявшую с друзьями. Об этом сообщает The Sun.

14-летняя Интан Мария Сари из провинции Риау в компании других детей отправилась к реке, чтобы постирать белье. Как рассказал один знакомых индонезийки, после этого она решила поплавать и нырнула в воду. Через секунду Сари вынырнула, успела позвать на помощь и тут же снова скрылась под водой на глазах у друзей.

Приятели девочки бросились звать взрослых. Полиция сразу начала поисковую операцию. Растерзанное тело Сари удалось обнаружить спустя сутки в километре от места нападения. «Ее тело цело, но в районе талии были раны от укуса крокодила», — заявил представитель пресс-службы правоохранительных органов, инспектор Аипда.

После гибели ребенка жителям ее деревни запретили купаться в реке, а на берегу установили предупреждающие знаки. Поймать крокодила-убийцу пока не удалось. «Местным жителям мы сказали держаться подальше от рек, потому что этот крокодил, скорее всего, нападет на человека снова», — сказал Аипда.

На территории Индонезии водится 14 видов крокодилов, в том числе крупные и крайне опасные гребнистые крокодилы. Эти рептилии могут быть более пяти метров в длину и способны жить как в пресной, так и в морской воде.

Ранее сообщалось, что в Индии крупный крокодил проглотил 10-летнего мальчика. Позже родственникам погибшего удалось изловить агрессивное животное.

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