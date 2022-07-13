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Огромный крокодил проглотил десятилетнего мальчика

В Индии жители деревни захватили крокодила и потребовали извергнуть проглоченного ребенка

Фото: Hemender Sharma / India Today

Жители деревни, располагающейся в районе индийского города Шеопур, штат Мадхья-Прадеш, захватили крокодила, который проглотил десятилетнего ребенка. Об этом сообщает India Today.

Огромная рептилия неожиданно напал на десятилетнего мальчика, когда тот купался в реке, и утащила его в воду. Очевидцы сразу же позвали семью и родственников ребенка и сумели изловить крокодила при помощи палок, веревки и сети. Они вытащили хищника из реки и потребовали извергнуть ребенка.

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Вскоре на место происшествия прибыли полицейские и представители природоохранных организаций. Они попытались спасти животное от разъяренных людей, но родственники мальчика отказались его отпускать. Как выяснилось, они надеялись, что ребенок в брюхе крокодила остался жив. Полицейским удалось освободить рептилию лишь поздним вечером.

Ранее сообщалось, что жители индонезийской деревни выследили и поймали крокодила, который набросился на их земляка и проглотил его у них на глазах. Когда рептилию вскрыли, внутри у нее обнаружились почти полностью переваренные человеческие останки.

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Алиса Дмитриева
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