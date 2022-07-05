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Жители деревни выследили и поймали проглотившего их земляка крокодила

Daily Mirror: в Западном Папуа крокодил проглотил строителя по имени Йениман Бернард

Жители индонезийской деревни выследили и поймали крокодила, который набросился на их земляка и проглотил его у них на глазах. Об этом сообщает Daily Mirror.

Кадры с пойманной рептилией были сняты в среду, 29 июня, в индонезийской провинции Западное Папуа. На видео попал момент, когда группа селян из округа Телук-Бинтуни везут рептилию длиной три с половиной метра на лодке.

Нападение произошло 28 июня. Строитель по имени Йениман Бернард сидел в лодке в заливе Бинтуни, когда рядом появился крокодил, схватил его за руку и утащил в воду. Очевидцы рассказали, что через пару минут мужчина вынырнул, позвал на помощь и снова исчез.

Коллеги погибшего сообщили о случившемся властям, которые организовали поиски и привлекли к ним местных жителей. На следующий день селянам удалось выследить и поймать крокодила, брюхо которого было сильно раздуто.

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Когда рептилию вскрыли, внутри у нее обнаружились почти полностью переваренные человеческие останки. «Мы подтверждаем, что внутри крокодила находился человек, которого мы искали. Тело жертвы сильно повреждено», — рассказал глава полиции залива Бинтуни Лукас Ресихол Лимбонг.

Череп и части костей покойного передали в больницу для окончательной идентификации. Власти предупредили жителей района, где произошло нападение, о том, что им следует быть особенно осмотрительными у воды.

Ранее сообщалось, что на берегу реки Лоп в Индонезии крокодил набросился на мужчину и утащил его под воду и убил. Тело погибшего было найдено родственниками на следующий день.

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Никита Савин
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