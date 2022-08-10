В Словакии заявили об ущербе от санкций против России

Экс-премьер Словакии Фицо заявил об ущербе для страны от антироссийских санкций

Экс-премьер Словакии и лидер ее парламентской оппозиции Роберт Фицо заявил, что санкции против России не работают. Его слова приводит ТАСС.

Фицо подчеркнул, что антироссийские санкции не только не работают, но и наносят ущерб таким странам, как Словакия. «Запад совершенно сошел с ума», — добавил он.

По мнению политика, лучшим примером провала санкций против Москвы является остановка прокачки российской нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба». Он обвинил Украину в остановке поставок российской нефти в Словакию и другие страны Центральной Европы.

«Украина прекратила поставки нефти по южной ветке нефтепровода. Украина таким образом реализовала свои угрозы, что нечто подобное может сделать», — подчеркнул экс-премьер.

Фицо добавил, что еще в июле Россия осуществила выплаты за августовский транзит нефти по территории Украины, однако Киев их не принял, сославшись на введенные Европой санкции. По его словам, это решение Украина приняла «с благословения Запада».

9 августа Словакия подтвердила остановку прокачки нефти через трубопровод «Дружба». Об этом заявила словацкая компания Transpetrol, выполняющая функции оператора «Дружбы».

Ранее украинская государственная компания «Укртранснафта» остановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба», по которой сырье поступает в Венгрию, Чехию и Словакию. Компания прекратила поставлять топливо в Европу утром 4 августа.