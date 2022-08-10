На 16-летнего россиянина завели дело за непристойное фото у Вечного огня

В Мордовии на подростка завели уголовное дело за непристойное фото у Вечного огня

В Мордовии на 16-летнего подростка завели уголовное дело за непристойное фото у Вечного огня. Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, новости».

По данным канала, школьник из подмосковного Реутова приехал в поселок Зубова-Поляна на летние каникулы. Здесь мальчик подружился с местными ребятами. Российские подростки часто проводили время у мемориала «Воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны».

В один из дней школьники решили устроить на мемориале фотосессию. Позже 16-летний житель Подмосковья опубликовал в соцсетях снимок, на котором он и трое его друзей оголили половые органы у Вечного огня.

На фотографию обратил внимание житель поселка Зубова-Поляна. Мужчина выложил скрин в одном из местных пабликов. После этого ситуацией заинтересовались сотрудники полиции.

Затем провокационный снимок был отовсюду удален. В отношении школьника возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма через интернет.

Ранее в Астрахани компания подростков сфотографировалась на фоне мемориала «Вечный огонь славы», отдавая нацистское приветствие. Снимок был сделан в месте, где захоронены останки 25 советских воинов, погибших в боях на подступах к Астрахани в феврале 1943 года.

