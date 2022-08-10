Названы скрывающие выпирающий живот фасоны платьев

The Symbol: платья с запахом и модели длины макси визуально скрывают выпирающий живот

Редакторы модного журнала The Symbol назвали скрывающие выпирающий живот фасоны платьев. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, в список попали платья с запахом и со сборкой. По словам экспертов, в первом случае вертикальные линии маскируют недостатки фигуры. В то же время сборки выступают в качестве корсета, который корректирует линию талии, что позволяет визуально спрятать несовершенства тела.

Кроме того, специалисты предложили читателям обратить внимание на платья-трапеции и модели длины макси свободного кроя. Последний фасон удлиняет ноги, а также маскирует объемы в области бедер, считают авторы материала.

В заключение журналисты отметили платья с завышенной линией талии. По их мнению, облегающий верх указанной вещи моделирует силуэт, не давая при этом одежде быть слишком бесформенной, а юбка свободного кроя скрывает зону живота и бедер.

В июле бельевой стилист и руководитель студии подбора нижнего белья «Бралогия» Евгения Кричмара назвала россиянкам способы замаскировать живот в купальнике. По мнению эксперта, скрыть проблемную зону помогут такие элементы пляжной одежды, как драпировки и диагональные полосы. Кроме того, визуально вытянуть силуэт и скорректировать фигуру можно с помощью монокини (слитного купальника).