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Дочь Урганта снялась в откровенном образе и восхитила фанатов

Дочь Урганта Эрика Куталия снялась в мини-юбке и восхитила поклонников

Фото: @e_ttg

Дочь телеведущего Ивана Урганта Эрика Куталия поделилась снимками в откровенном образе и удивила поклонников. Соответствующие фото и комментарии опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

21-летняя блогерша опубликовала кадр, на котором она запечатлена на кровати в красно-черной куртке и мини-юбке с леопардовой отделкой. Образ знаменитости дополнили кружевные чулки и лаковые туфли на высоком каблуке. При этом на размещенном изображении видно, что волосы девушки выкрашены в красный цвет.

Публикация восхитила фанатов Куталии, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях. «Какая красотка», «Как поставить два лайка?», «Просто секси», «Шикарная девушка», «Красотка», «Суперское фото», «Огонь», «Сексуальная девушка», — высказывались подписчики.

В августе Куталия порадовала поклонников снимком в прозрачном платье. Ее запечатлели в черном платье длины макси на бретелях, сквозь ткань которого просвечивало ее белое нижнее белье. Образ девушки дополнили грубые ботинки, небольшая сумка и колье.

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Карина Черных
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