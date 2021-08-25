Дочь Урганта порадовала подписчиков снимком в прозрачном платье

Дочь телеведущего Ивана Урганта Эрика Куталия поделилась снимком в откровенном образе и порадовала подписчиков. Соответствующие снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram.

21-летняя знаменитость опубликовала фотографии, на которых она позирует напротив стены, стоя спиной к фотографу. Девушку запечатлели в черном платье на бретелях длины макси, прозрачная ткань которого демонстрирует ее белое нижнее белье. В руках девушка держит небольшую сумку, ее образ дополнили грубые ботинки и колье.

Поклонники Куталии восхитились ее внешним видом в комментариях под публикацией, которая набрала почти 19 тысяч лайков. «Шикарная девушка», «У меня нет слов», «Сексуальная», «Вау», «Хорошая», «Просто красотка», «Огонь в огне», — высказывались пользователи сети.

В июне Эрика Куталия разместила в соцсетях похожий снимок и вывела из себя фанатов. Она сфотографировалась на эскалаторе одной из станций нью-йоркского метрополитена в мини-платье зеленого цвета. Звезда приподняла подол , продемонстрировав белое белье бренда Siren Basics.