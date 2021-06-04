Дочь Урганта снялась в белье в метро и вывела из себя подписчиков

Дочь телеведущего Ивана Урганта Эрика Куталия поделилась снимком в откровенном образе и вывела из себя подписчиков. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram.

20-летняя знаменитость опубликовала фотографии, на которых попозировала стоя спиной к фотографу на эскалаторе одной из станций нью-йоркского метрополитена. Девушка снялась в мини-платье зеленого цвета, приподняв его подол, демонстрируя тем самым белое белье бренда Siren Basics. Ее образ дополнила коричневая сумка и несколько заколок.

Поклонники Куталии не оценили ее публикацию, которая набрала больше 30 тысяч лайков, и принялись писать об этом в комментариях. «Пошло. Стыдно перед родителями», «Ванечку не хочется расстраивать, может все же удалить?», «Хватит привлекать к себе внимание», «Что за посыл?», «Не думаю, что это красиво», «Пошлость», — высказывались пользователи сети.

Ранее в феврале дочь Ивана Урганта стала участницей рекламной кампании бренда Jacquemus. На снимках Куталия обнимает и целует своего молодого человека. Девушку запечатлели в нижнем белье, а ее возлюбленного — в джинсах.