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Связанная с Абрамовичем компания решила продать активы в Северной Америке

Компания Evraz сообщила о решении продать активы Североамериканского дивизиона

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Компания Evraz, связанная с миллиардером Романом Абрамовичем, решила продать активы Североамериканского дивизиона (EVRAZ North America, ENA). Соответствующее сообщение опубликовано на сайте предприятия.

Продажа, считают в Evraz, позволит «раскрыть стоимость Североамериканского дивизиона в качестве независимой компании». Сейчас собираются заявки на приобретение — по лицензии, выданной Управлением по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI).

В дальнейшем могут потребоваться одобрение сделки и оценка его соответствия действующим санкционным ограничениям, а также согласование со стороны органов власти, курирующих санкции, включая OFSI. Дополнительной информации до завершения процесса компания предоставлять не намерена.

ENA — производитель стальной продукции для железнодорожного, энергетического, промышленного и строительного рынков в Северной Америке. Мощности предприятий по выплавке стали составляют 2,3 миллиона тонн, мощности по выпуску готовой продукции — 3,5 миллиона тонн.

От доли в самой Evraz, в свою очередь, хочет избавиться Абрамович, которому сейчас принадлежит около 29 процентов акций, утверждает Bloomberg. Однако из-за санкций возможности для сделки нет.

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Платон Щукин
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