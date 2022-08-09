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Стало известно о желании Абрамовича продать долю в Evraz

Bloomberg: Роман Абрамович пытается продать свою долю в компании Evraz
Роман Абрамович

Роман Абрамович. Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

Российский миллиардер Роман Абрамович пытается продать свой крупнейший актив — долю в сталелитейной компании Evraz, где ему принадлежит 28,64 процента акций. Об этом стало известно Bloomberg.

Однако, указывает агентство, Абрамович не может продать свою долю из-за падения акций компании и введенных против него санкций. В этом году ценные бумаги упали на 87 процентов, а активы были заморожены вскоре после того, как бизнесмен был включен в санкционный список. В целом, по информации Bloomberg, так называемая лондонская империя миллиардера рушится. До конца февраля его активы оценивались в 4,8 миллиарда долларов — почти треть от его состояния на тот момент.

В конце мая сообщалось, что Абрамович из-за санкций британского правительства продал футбольный клуб «Челси», которым владел с 2003 по 2022 годы. Покупателями стал консорциум Боэли, сумма сделки составила 5,33 миллиарда долларов.

В марте Великобритания ввела санкции против Абрамовича и других российских бизнесменов. Их активы на территории страны заморозили, запретили сделки с британскими физическими и юридическими лицами, а также ограничили въезд на территорию Соединенного Королевства. Миллиардера коснулся запрет на владение, регистрацию, перемещение и использование морских и воздушных транспортных средств (яхты, личные самолеты и прочее).

Позднее британские таблоиды писали, что миллиардер оказался неспособен оплатить аренду участка, на котором стоит его дом в престижном районе Лондона Кенсингтон. В случае возникновения задолженности Абрамович рискует лишиться недвижимости. Американские СМИ узнали, что Абрамович пытался занять у влиятельных друзей миллион долларов.

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Платон Щукин
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